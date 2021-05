Panchina viola: Gattuso resta in pole, alternative all’estero. E in dirigenza…

Gattuso il preferito di Commisso, ma il pericolo potrebbe arrivare da altri club che sono alla ricerca di un tecnico come la Lazio

Nessuna indicazione chiara dalla conferenza stampa di Commisso, ma nella Fiorentina continuano i lavori in vista della prossima stagione. Tra i primi nodi da sciogliere - ricorda La Nazione - c'è quello del nuovo tecnico. Secondo il quotidiano, l'accordo con Gattuso è solo da perfezionare, anche se i dettagli da definire non sono da trascurare. Bisogna accontentare (rassicurare) l’attuale allenatore del Napoli a proposito del progetto tecnico, ma resta lui il preferito per la guida tecnica della squadra. Il pericolo potrebbe arrivare da altri club che sono alla ricerca di un tecnico come la Lazio (nel caso in cui il rinnovo di Inzaghi non dovesse andare in porto).