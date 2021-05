Commisso e le (poche) parole di calcio: da Vlahovic e Ribery al futuro di Pradè

Il possibile rinnovo di Vlahovic darà la misura delle ambizioni di Commisso. Pradè verso la conferma, ma il rapporto verrà ridefinito

La Nazione pone, oltre allo sfogo nei confronti dei giornalisti, pone l'accento anche sui pochi temi di calcio toccati durante la video-conferenza stampa di Rocco Commisso. Sull’aspetto sportivo, quello collegato alla scelta del nuovo allenatore e all’assetto che Commisso vorrà dare alla struttura dirigenziale, e in generale sulle ambizioni e i sogni di rilancio, il rinvio è stato netto: è come se il presidente avesse voluto blindare scelte che ancora non sono definite. Fatti, non parole. Sembra essere questo il nuovo slogan. Un’idea sul futuro di Ribéry? No. Un piano di rilancio? "Gli obiettivi li tengo per me".