Fiorentina-Milan da brividi: Franchi sold out e curva Ferrovia chiusa

Primo sold out stagionale

Saranno 33.500 i tifosi presenti nell'impianto di Campo di Marte domani sera. La massima capienza per uno stadio che vedrà ancora una volta la Curva Ferrovia chiusa per i primi lavori di ristrutturazione. E nella giornata di ieri la società ha comunicato quello che di fatti è il primo sold out stagionale. Nel momento del bisogno il popolo viola ha invaso i botteghini sin dalla messa in vendita dei biglietti: code anche di un'ora sui siti autorizzati, con i tifosi che non si sono lasciati scoraggiare dai prezzi (37 euro per un biglietto in Curva Fiesole) e hanno riempito in poche ore tutti i posti utili.