Fiorentina, menomale che è estate: che figuraccia a Belgrado

Una figuraccia quella della Fiorentina a Belgrado, sul campo della Stella Rossa. La Nazione sottolinea come la prestazione degli uomini di Italiano sia quasi inspiegabile, se non soffermandosi sulla preparazione. I serbi erano avanti di tre settimane rispetto ai viola, ma prendere 5 gol in 27 minuti è comunque un brutto campanello dall'allarme. Una Fiorentina lenta, impacciata e sulla gambe. Apre tutto Martinez Quarta con un suo errore, poi la goleada. Da segnalare la prestazione di Sabiri, Mandragora, Duncan e Kouamè che, nonostante tutto, hanno fatto qualcosa in più. L'unica occasione arriva sui piedi di Cabral, sbagliata malamente. Insomma, menomale che è estate, ma questa batosta si farà sentire. (FOTO ACF)