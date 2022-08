Fiorentina, meglio evitare i supplementari: cerchiamo di chiuderla prima

Novanta i minuti che mancano alla Fiorentina per capire se continuerà il suo percorso europeo o meno. "Domani in Olanda per capire se c'è un domani in Europa", la partita con il Twente è il bivio di una stagione intera per i viola. La qualificazione garantirebbe alla società di raggiungere un appeal diverso, anche in ottica mercato. Per non sbagliare a Enschede, Vincenzo Italiano ha applicato una sorta di turnover di ben 9 giocatori nell'ultima sfida di Serie A con l'Empoli. Servirà vedere una squadra con le pile ben caricate e che compia una prestazione ben consolidata.