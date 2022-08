Una settimana…Viola! Italiano si gioca tanto tra Twente, Napoli e mercato

Domani inizierà la settimana decisiva della stagione della Fiorentina . Questo è quello che riporta il Corriere Fiorentino, che sottolinea come la squadra di Italiano affronterà sette giorni decisivi per la sua stagione.

Domani si inizia con il Twente, gara fondamentale per la stagione. La Fiorentina vuole centrare il passaggio del turno e approdare ai gironi di Conference. Non per nulla, torneranno i titolari. Poi ci sarà il Napoli, gara fondamentale contro una delle squadre più in forma. Tutto ciò, condito dagli ultimi giorni di mercato dove la Fiorentina si dovrà completare per riscoprirsi più forte.