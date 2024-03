Fiorentina-Maccabi Haifa, la probabile formazione: torna Quarta, Jack nel mezzo

No, l'Europa non è uno scherzo. In un clima surreale, tra controlli e cani antiesplosivo, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si gioca il passaggio ai quarti di Conference League contro il Maccabi Haifa. Si riparte dal 4 a 3 dell'andata. Da quel gol allo scadere di Antonin Barak. Ceco che rimarrà in panchina questa sera e non sarà l'unico. Italiano si affida a Terracciano in porta. Faraoni fa rifiatare Kayode, con la conferma di Biraghi a sinistra. Nel mezzo torna Martinez Quarta al posto di Milenkovic e Ranieri al suo fianco. A centrocampo scelto Mandragora che farà coppia con Bonaventura, squalificato a Bergamo. In attacco altra occasione per Nzola, con Ikonè e Sottil come esterni. Lucas Beltran sarà il trequartista. [LEGGI IL RANKING UEFA PER CLUB AGGIORNATO]