Fiorentina-Maccabi Haifa, Firenze blindata: tutte le misure di sicurezza

Fiorentina-Maccabi Haifa non sarà una partita come tutte le altre. Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle misure di sicurezza che le forze dell'ordine prenderanno per blindare tutta Firenze. La tensione è alta e la UEFA non vuole creare nessun tipo di scontro o protesta. Basta pensare che è bastato che un uomo sventolasse una bandiera della Palestina per scatenare duri scontri tra la tifoseria dell’Olympiakos e quella del Maccabi Tel Aviv, un precedente che a Firenze si vuole assolutamente scongiurare. Così, oltre al divieto d’introdurre allo stadio zaini e borse, e alla chiusura dei tornelli a mezzora del fischio d’inizio fissato per le 18.45, sarà soprattutto il centro (in via Farini c’è anche la Sinagoga) la zona più controllata nella giornata di giovedì, quando è lecito attendersi un buon numero di tifosi israeliani — si parla di un migliaio, ma il dato è ancora provvisorio — in arrivo dopo che almeno in 2.000 erano giunti a Budapest una settimana fa.