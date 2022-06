Fiorentina, ma se il sostituto di Milenkovic fosse già in casa?

Per l'argentino tante panchine durante la scorsa stagione e poca continuità, specie per un giocatore alla ricerca della maturità calcistica. A Moena, Vincenzo Italiano potrebbe dunque ripartire proprio da lui. Provarlo in coppia con Igor sarebbe un'ottima soluzione ad ogni problema. Come scrive La Repubblica, il giocatore ha avuto tempo per ambientarsi al gioco del tecnico e alle differenze tattiche del calcio italiano e visto l'ormai imminente addio del serbo, le sue quotazioni in viola sono al rialzo. Nicolas Burdisso un pò di tempo fa disse esattamente queste parole su Quarta e Nico Gonzalez: "Non sappiamo per quanto potremo trattenerli". Parole che fanno capire quanto la società sia convinta delle qualità del giocatore e che in vista della prossima stagione non aspettano altro che una sua definitiva esplosione.