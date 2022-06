Chi parte per Moena? Il punto di Nazione sul mercato: i nomi per il centrocampo

I giocatori viola si ritroveranno a Firenze lunedì prossimo, il 10 ci sarà la partenza per Moena. Dove Italiano spera di poter allenare una Fiorentina che abbia un’ossatura che si proietti il più possibile verso la prossima stagione. Quindi la speranza è che almeno due fra Jovic, Dodò e Mandragora si aggreghino alla squadra in Trentino. Sullo sfondo anche la possibilità di avviare una trattativa con l’Empoli per Bajrami, che l’allenatore gradirebbe per la capacità di giocare da mezz’ala o esterno alto. In uscita Milenkovic (Inter in prima fila) mentre per Dragowski non sono arrivare offerte significative.