Fiorentina-Lecce: oggi al Franchi l’appello per Kata

Un appello per Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno scorso, oggi alle 18.30 allo stadio Franchi, in occasione di Fiorentina- Lecce. Come scrive La Repubblica, ci sarà una bella iniziativa oggi in occasione del debutto stagionale in casa in campionato dei viola, con Penelope, associazione di famiglie e amici di persone scomparse e promotrice della proposta, che ha diramato la seguente nota: "la dirigenza della Fiorentina ha risposto con uno straordinario atto di solidarietà e di sensibilità, alla proposta di divulgare l’immagine della piccola Kataleya Alvarez sui tabelloni, ai margini del campo di calcio, dello stadio Artemio Franchi durante la partita".