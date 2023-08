Fiorentina-Lecce, la probabile formazione: debutto in porta? Ecco gli argentini

Torna la Serie A e la Fiorentina di Italiano esordisce al Franchi contro il Lecce di D'Aversa.Una seconda giornata di campionato che sa già di forte turnover per la Viola, che già dalla porta e pronta a cambiare. Infatti, salgono le quotazioni in porta di Christensen, pronto al debutto. A destra ballottaggio Dodò-Kayode, mentre a sinistra pronto all'esordio dal primo minuto per Parisi. Riposa Ranieri, ecco Martinez Quarta. A centrocampo, regna la coppia Arthur-Mandragora, con Duncan che scalpita. A destra agirà il solito Nico Gonzalez, a sinistra scalpita Kouamè, mentre dietro alla punta agirà Infantino. Ennesimo esordio della gara, la punta dovrebbe essere Lucas Beltran.