Fiorentina-Lecce, idee argentine per Italiano. E dopo un altro tour de force

La Repubblica riporta oggi un approfondimento sull'assetto della Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola contro il Lecce non potranno disporre di Ikonè e Sabiri per alcuni acciacchi, mentre tempi di recupero più lunghi per Pierozzi, Barak e Castrovilli. Italiano pensa, comunque, a qualche rotazione, sia per far rifiatare alcuni elementi chiave, sia per dare ad altri giocatori una opportunità. Tra questi dovrebbe esserci Lucas Beltran, il nuovo attaccante acquistato dal River Plate e inserito sia a Genova che a Vienna nel corso delle due gare, anche perché Nzola è apparso un po’ indietro dal punto di vista fisico, mentre l’argentino è più in palla visto che proviene dal finale di stagione col River Plate concluso soltanto due settimane fa. Anche un altro argentino oggi sarà chiamato all'azione, ovvero Gino Infantino, giocatore che piace molto a Italiano. Può giocare in mezzo al campo in più zone e ha caratteristiche offensive: potrebbe dare il cambio ad un Bonaventura fondamentale, ma che va gestito con grande attenzione. A caccia di una maglia da titolare anche Parisi, con Biraghi che così rifiaterebbe. Dopo la partita con il Lecce, poi, si prospetta un'altra settimana di fuoco per i gigliati: giovedì si terrà infatti la sfida interna contro il Rapid Vienna in Conference League, mentre domenica 3 settembre sarà la volta della trasferta a San Siro contro l’Inter prima della sosta per le nazionali.