Fiorentina, le possibilità per giocare in Europa non sono svanite

Dopo la dolorosa sconfitta di Bergamo, la Fiorentina non può puntare sulla vittoria della Coppa Italia per garantirsi un posto in Europa la prossima stagione. Ma non tutto è perduto, infatti grazie soprattutto all'ottimo rendimento della squadra nel girone d'andata, la Fiorentina è ancora in corsa per un posto in Europa. La squadra di Vincenzo Italiano con una vittoria nella finale di Atene si aggiudicherebbe un posto nella prossima Europa League. Nel caso in cui però, la Fiorentina non dovesse superare il Brugge in semifinale, o perdere la finale di Atene, i gigliati possono ancora puntare alla qualificazione tramite il campionato. Al momento la Fiorentina occupa il nono posto, distante due punti dal Napoli ottavo (zona Conference), e cinque dalla Lazio settima (zona Europa League). Ciò vuol dire che la Fiorentina in queste ultime sei partite può ancora sognare l'Europa ma tutto dipende da lei.