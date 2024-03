Fiorentina-Lazio, il manifesto dello spreco che va evitato

La Fiorentina spreca e non poco. La partita manifesto è, paradossalmente, la gara vinta con la Lazio, in cui Biraghi e compagni hanno collezionato 4 pali e fallito un rigore con Nico Gonzalez. A fare impressione sono soprattutto i 4 legni colpiti: con il "poker" messo a referto coi biancocelesti, la Fiorentina è salita a 20 legni in stagione, 17 in Serie A, primato in Italia (seconda solo al Liverpool nei top cinque campionati europei). In questa speciale classifica la palma del "signore dei pali" va a Nico Gonzalez, a quota 5 in campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport.