Fiorentina, l’altra possibilità: giocare al Franchi durante i lavori

La società prende in esame di restare dentro le mura di casa anche se "a capienza ridotta o senza pubblico". Un po' come prospettato dal progetto di Casamenti

Dopo aver riportato le parole rilasciate dal sindaco di Empoli, Brenda Barnini, a Toscana Tv, Repubblica Firenze scrive che dalla Fiorentina si fa concreta anche la possibilità di restare al Franchi. Come del resto ha chiesto anche una parte della tifoseria. Così andrebbe bene uno stadio con capienza ridotta, trapela dalle stanze viola, come accaduto a Udine durante i lavori di restyling. Un po’ come prospettato dal progetto di Marco Casamonti di Archea, che pensava di lavorare prima su una curva e poi sull’altra. Prevedendoneperò la distruzione e la ricostruzione. Che invece non è prevista dall’attuale progetto.