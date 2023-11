Fiorentina la regina dei primi tempi: il dato

Non chiamatela Viola formato diesel. Quella che sa aggredire i primi tempi e che, fin qui, ha costruito la quasi totalità del proprio bottino nel corso dei primi 45’ di gioco è una formazione che in Serie A ha davvero poche rivali. Il dato più particolare che le prime dodici giornate hanno lasciato in dote riguarda i gol segnati nel corso della prima frazione: solo il Milan, prossimo avversario dei viola, ha saputo tenere il passo della Fiorentina che nell’arco dei primi tempi ha già trovato la via della rete in tredici circostanze, meglio di qualsiasi altra formazione di A. Diverso è invece il rendimento nelle riprese, durante le quali Nico e soci hanno fin qui potuto esultare sette volte, quasi la metà rispetto al totale dei primi 45’. Un andamento che trova conferma in quelle che sarebbero le classifiche parziali se, ipoteticamente, le partite si giocassero solo per tempi: nel corso di questa stagione la squadra di Italiano sarebbe quinta in solitaria a quota 21 punti (dietro a Inter, Milan, Genoa e Napoli) se avesse disputato solo le prime frazioni, mentre invece sarebbe al dodicesimo posto (dietro a squadre di livello inferiore come Lecce e Monza) se avesse giocato solo i secondi tempi. Discorsi frutto della fantasia, è vero, ma che spiegano bene come la Fiorentina sia diventata una squadra abile ad approcciare le partite e a condurle poi in porto: se i viola, infatti, riescono a sbloccare il match per primi, poi non perdono più. E questa è diventata ormai una regola sia in Italia che in Europa. Sembrano lontani anni luce, dunque, i difficili mesi che fecero da anticamera a una stagione - la scorsa - destinata a diventare storica, con due finali giocate sessantadue anni dopo l’ultima volta: analizzando il rendimento viola per tempo ottenuto un anno fa, dopo dodici turni la Fiorentina nelle prime frazioni aveva messo a referto appena dodici punti (era addirittura quartultima in classifica) e sei gol, ovvero meno della metà del computo attuale. Meglio guardare, dunque, ancora più indietro e al modello che Italiano sembra aver rispolverato con successo: nel 2021/22, ovvero la stagione d’esordio del tecnico a Firenze, il dato dei primi tempi era infatti in linea con quello attuale, con la Viola che si trovava addirittura al quarto posto (assieme all’Atalanta) con 22 lunghezze e 8 reti all’attivo. Quando si dice che la storia è maestra di vita. A riportarlo Il Corriere dello Sport