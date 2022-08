Fiorentina, la lunga lista dei partenti: da Kouame a Dragowski

In difesa sono diversi i nomi ancora da piazzare. Da Luca Ranieri, che continua ad allenarsi al centro sportivo, in attesa di scoprire dove giocherà la prossima stagione (resta viva l'ipotesi di un ritorno a Salerno). Così come ci sarebbe ancora da trovare un accordo con il Verona per Gabriele Ferrarini: trattativa in piedi ormai da circa un mese, ma ancora molto lunga e complessa. Il giocatore è stato richiesto direttamente dallo staff tecnico gialloblù e avrebbe già rifiutato due offerte pur di rimanere a giocare in Italia. In stand by, invece, il futuro di Nastasic, con il club viola che lo cederebbe volentieri per liberarsi del suo pesante ingaggio. Da valutare, invece, il capitolo Terzic, con il giocatore che vorrebbe giocare di più per il Mondiale e un Italiano che però sembrerebbe pian piano sempre più convinto a confermarlo come vice Biraghi.