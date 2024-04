Fiorentina: la dura legge del possesso logora gli attaccanti

Il dato sulla somma delle realizzazioni degli attaccanti viola nel 2024 è emblematico: 9 reti in 18 partite. Quattro per Beltran, due per Nzola e uno a testa per Belotti, Gonzalez ed Ikoné. Dietro allo 0-0, sterile e passivo di Plzen, forse, dietro, c'è anche questo. L'analisi del Corriere dello Sport, verte, principalmente, su questo, considerando la statistica che più rende perplessi: quel 72% di possesso palla. Tra Torino e Plzen la media è quella: dal 72% al 75% di predominio del gioco. Il risultato? 0 reti segnate. La Fiorentina ha, ultimamente, messo in mostra una fase di possesso sterile, ai limiti della passività. passaggi indietro ed orizzontali, con poche verticalizzazioni e con un gioco che coinvolge forse "troppo tutti". Gli avversari attendono, si chiudono nella propria area , dove i viola stazionano per gran parte del match senza trovare quella giocata, quell'imbucata, quella giusta dose di creatività per scardinare la retroguardia avversaria. Ad oggi, manca questo ai viola: "un giocatore che scombini le carte".

L'occhio del ciclone va verso Nico e Bonaventura, principalmente. L'argentino, dopo l'infortunio, pare non essere più quel giocatore che, in ogni zona del campo, ti garantiva superiorità, mentre Bonaventura è, ultimamente più acciaccato che presente in campo. Senza queste individualità, alla Fiorentina pare che manchino proprio i mezzi per poter cercare di impensierire le difese avversarie. Riassumendo: sono nove i gol arrivati, complessivamente, dai sette attaccanti nelle diciotto partite disputate nelle quattro competizioni (campionato, Supercoppa, Coppa Italia e Conference League). Nel 2024, la Fiorentina ha messo a segno, in totale, ventuno gol per una media di poco superiore al gol a gara (caratteristica sulla quale si dovrebbe fondare il gioco di Italiano). Se consideriamo, poi, che solo nove gol sui ventuno totali li ha realizzati in due volte contro Frosinone e Maccabi Haifa (andata) e che, nell'ultimo mese, tra Roma, Maccabi (ritorno), Milan, Atalanta, Juventus e Viktoria Plzen non si hanno segnali dagli attaccanti nel tabellino marcatori, allori, sì che il dato comincia veramente a farsi pesante.