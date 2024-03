Fiorentina, la corsa è su tre competizioni. Un trofeo per omaggiare Barone

La Fiorentina corre su tre piani. In campionato per entrare nell’Europa, seppure minore: difficile che ce la possa fare per la Champions League, a meno che non scatti qualcosa di molto speciale legato a Barone. In Coppa Italia e in Conference per vincere un trofeo, il modo migliore per omaggiare la memoria del dirigente scomparso. Italiano è un po’ nella situazione di Gasperini, ha davanti a sé un calendario corposo - in campionato deve recuperare proprio la partita contro l’Atalanta - e dovrà gestire le forze con rotazioni appropriate. Il successo in una delle due coppe, o in tutte e due, gli garantirebbe un biglietto per l’Europa League. Un bel paracadute, ma le coppe bisognerà vincerle e non sarà agevole, anche se il tabellone della Conference appare favorevole. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.