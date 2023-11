Fiorentina-Juventus, tifosa viola offesa dopo aver preso la maglia di Vlahovic

Nonostante un clima un po' dimesso sugli spalti, come scrive il Corriere Fiorentino, a margine di Fiorentina-Juventus non sono mancati gesti e situazioni spiacevoli. Già al momento del riscaldamento l’accoglienza per Dusan Vlahovic è stata tutt’altro che amichevole, come del resto avvenuto anche per Federico Chiesa, tanto da spingere l’attaccante a rispondere a qualche offesa razzista. Non solo, perchè a fine gara l'attaccante serbo ha consegnato la sua maglia ad una tifosa viola del parterre di tribuna, episodio che non è piaciuto ad alcuni sostenitori presenti, tanto da obbligare la tifosa omaggiata da Vlahovic a essere scortata per lasciare lo stadio. «Con Dusan c’è un rapporto speciale da quando giocava in Primavera — racconta la sostenitrice viola che preferisce restare anonima — per questo mi aveva promesso la maglia. Dopo avermela lanciata si è allontanato senza provocazioni, eppure si è scatenata una bagarre che ha spinto la sicurezza ad accompagnarmi fuori dal Franchi».