FOTO – Vlahovic risponde ai tifosi viola: “Le emozioni sovrastano l’intelligenza”

"A prescindere dalla situazione, non lasciate che le emozioni sovrastino la vostra intelligenza". Questa la frase che ha scelto l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic per le proprie storie Instagram. E poi il serbo ex viola ha corredato il tutto con un secondo contenuto in cui si mostra in uscita dal Franchi (davanti a una delle due porte con rete viola) accompagnato dall'emoji del Re con la corona. Come mai? In campo, prima dell'inizio della partita, aveva risposto agli insulti, tra cui l'ormai classico "sei uno zingaro" con un saluto ironico accompagno da un "bravi, bravi" che profumava di amarezza, mentre dopo la fine del match si voleva avvicinare alla tribuna scavalcando i cartelloni pubblicitari per donare la maglia ad una tifosa, ma è stato allontanato dalle grida poco lusinghiere del resto delle persone.