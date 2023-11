Fiorentina-Juve: obiettivo record stagionale, maxi coreografia in Fiesole

Febbre da Fiorentina-Juventus: tanti settori verso il sold out, a cominciare dalla Curva Fiesole che prepara la maxi coreografia per i 50 anni degli Ultras Viola

La Nazione si occupa della "febbre" da Fiorentina-Juventus. La vendita libera cominciata lunedì mattina ha dato un’ulteriore accelerata. I prossimi giorni saranno decisivi per stabilire il numero preciso degli spettatori attesi al Franchi domenica sera per la sfida contro la Juventus. Tra abbonamenti e biglietti attualmente sono 32.000 i tifosi che potranno accedere allo stadio. Il record stagionale (32.100 contro l’Atalanta) è già frantumato con cinque giorni pieni di vendita a disposizione. Tanti settori verso il sold out, a cominciare dalla Curva Fiesole dove resta disponibile solo qualche tagliando. Proprio la ‘Fiesole’ - racconta il quotidiano - sarà protagonista nel pre gara. Attesissima la maxi coreografia annunciata per i 50 anni degli Ultras Viola. Ultimo appuntamento del ciclo di celebrazioni cominciate contro Empoli e Cukaricki.