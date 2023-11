Fiorentina-Juve, il veleno nella coda. Cori discriminatori “episodi gravi”

Fiorentina-Juventus anche stavolta non è stata una partita "normale". E il Giudice Sportivo potrebbe esprimersi sul match con un'appendice ancora una volta fastidiosa: come scrive il Corriere Dello Sport, al Franchi si sono uditi cori razzisti e di discriminazione nei confronti di Vlahovic (il discusso ex) e di Kean, evidenziati anche dagli ispettori della Procura Federale. I tifosi viola non sono recidivi, ma la segnalazione è arrivata sulla scrivania disciplinare e oggi arriverà il verdetto. Si parla di episodi molto gravi che coinvolgerebbero almeno 7.000 persone di diversi settori e momenti.

Spiacevole

Vlahovic, fra i più bersagliati, non è rimasto a guardare e anche sui social ha lanciato frasi non troppo velate ai suoi ex tifosi. La serata non si è però conclusa qui, perché Repubblica ricorda anche come Chiesa sia finito nel mirino dei fischi e di come nel post-partita anche il figlio di Italiano, Christian, sia stato a sua volta aggredito da alcuni sostenitori della squadra viola, scambiato per juventino. Un'appendice che avremmo volentieri evitato.