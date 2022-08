Fiorentina, Italiano studia Bonaventura: si lavora ad una nuova tattica

Jack Bonaventura è stato una sorta di primo attaccante, che tiene alta la linea di pressione cerca di mettere in crisi gli avversari nel momento giusto. Vincenzo Italiano, durante la preparazione, sta provando a sfruttare l'ottimo pressing del centrocampista italiano. Il giocatore, in linea con il tridente, da una parte prova a mettere in difficoltà i difensori avversari quando impostano dal basso, dall'altra tenta il recupero palla per servire immediatamente il compagno smarcato.