Via Milenkovic? Ecco l’identikit del sostituto perfetto

Le sbavature in campo di Quarta e la mancata intesa con Igor hanno acceso i riflettori sulla necessità da parte della Fiorentina di trovare un sostituto per Milenkovic nel caso in cui il serbo dovesse partire nelle prossime ore. Ecco le caratteristiche individuate da La Nazione: nessuna paura ad affrontare l’uno contro uno, al quale si è sempre esposti; velocità di esecuzione, capacità di impostare con la palla tra i piedi; confidenza con la linea alta. E poi ancora: piede destro, per amalgamarsi con Igor, e buone abilità nel gioco aereo, fondamentale in cui appunto Milenkovic eccelle. Si suppone che la Fiorentina abbia già le idee chiare su chi possa essere l'uomo giusto, al netto dei nomi che escono.