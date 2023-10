Fiorentina, inizia la scalata: Lazio, Juventus e Bologna per sognare

Quello di stasera contro i biancocelesti per la Fiorentina sarà il primo di tre scontri diretti per l’alta classifica che condurranno poi alla sosta di novembre: dopo la sfida di Roma, al Franchi arriveranno prima la Juventus e poi la rivelazione Bologna. «L’Europa ti dà tanto e dobbiamo convivere con le preparazioni in pochi giorni, recuperando in fretta le energie e mandando in campo chi può garantire buone prestazioni. Ci sono complicazioni, ma non possiamo farne a meno» la ricetta dell’allenatore, che nel frattempo può gustarsi la statistica che vede la squadra viola come la migliore tra le italiane in fatto di marcatori diversi tra campionato ed Europa (15 in tutto, di cui 9 in A): «È un dato che rispecchia la nostra mentalità: avere sempre tutti i giocatori nel vivo della partita». Lo riporta il Corriere dello Sport