Fiorentina in riserva, a volte si può anche gestire e sapersi accontentare

La Fiorentina ha smarrito quella brillantezza che gli ha permesso di inanellare nove vittorie consecutive. Un solo successo nelle ultime otto non può che essere un segnale di una spia della riserva accesa. Come scrive La Nazione, la squadra c'è sempre, ma è più sensibile a cali di rendimento dopo una stagione lunga e usurante.

Il primo tempo contro il Basilea testimonia come la retta via non sia stata smarrita ma in certe condizioni serve anche andare contro i propri principi e cercare la lucidità di amministrare situazioni di vantaggio. Giovedì, il vantaggio seppur minimo permetteva anche una lettura del genere. A volte - si legge - il sapersi accontentare è anche sinonimo di grandezza, e invece la Fiorentina ha cercato di fare la Fiorentina fino in fondo, nonostante una lucidità sempre più appannata. E così. complici anche i correttivi tardivi di Italiano, il Basilea ha colpito con due palle in verticale.