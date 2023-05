Fiorentina in continuo contatto con la UEFA: al via la Fase 2 per i biglietti

La Nazione si sofferma sul tema biglietti per finale di Praga. I contatti tra la Fiorentina e tecnici della UEFA sono continui. I Viola hanno poca voce in capitolo, visto che i server sono tutti gestiti dall'associazione calcistica. Server, che in questi giorni, hanno lasciato a desiderare. Nel tardo pomeriggio la società ha diramato una nota. «La Fiorentina comunica di aver terminato l’invio dei codici della Fase 1 e di avere, al momento, attivato la Fase 2 che terminerà alle 23.59 di martedì 30 maggio». Ovvero oggi. Ma c’è di più, con la stessa Fiorentina che ha invitato chi ha i requisiti per accedere alla Fase 2 ad aggiornare tempestivamente i propri dati. Prosegue poi il comunicato. «Fino al 31 maggio - quindi domani - non saranno prese in considerazione le richieste relative alla Fase 3 e non avverrà, quindi, l’invio dei codici legati a questa fase». Fase 3 che riguarderà coloro che hanno partecipato a una o più trasferte europee e che avranno trasmesso i propri dati ai centri di coordinamento e, di conseguenza, registrati nelle liste date alla questura.