Fiorentina, il ritorno in Europa non è come si sperava: il dato sui biglietti

Fiorentina, il ritorno in Europa non è come si sperava

Redazione VN

Domani alle 18:45 la Fiorentina affronterà la squadra lettone dell'RFS Riga. Se i play off contro il Twente rappresentavano una finale anticipata, l'avvicinamento al debutto per il girone in Conference League viene assaporato dai fiorentini come il vero e proprio ritorno in Europa a distanza di cinque anni. Vincenzo Italiano ha avuto, per la prima volta in questa stagione, la possibilità di preparare una partita in quattro giorni. Cosa mai successa visto il calendario fitto di questo periodo, fatto di tante fare e poca possibilità di svolgere sedute regolari di allenamento.

Il ritorno in Europa, però non sarà come si sperava, soprattutto sotto l'aspetto della tifoseria. Infatti, come scrive la Repubblica, non è molto incoraggiante la prevendita sui biglietti: circa 10.000 gli spettatori presenti. Complice sicuramente l'orario (molta gente a quell'ora si trova ancora a lavoro), i prezzi alti dei biglietti e il meteo che non dovrebbe garantire una giornata soleggiata, ma pioggia intensa.