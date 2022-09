Fiorentina, il riscatto di Kouame: adesso cambiano le gerarchie

In questa Fiorentina, fra i tanti nomi e i milioni in ballo, spunta proprio Christian Kouame . Il giocatore ivoriano sta costringendo Vincenzo Italiano a rivalutare le gerarchie iniziali, sorpassando sicuramente un insicuro Ikoné. L'attaccante, arrivato a Firenze nel 2020, viene veramente scoperto adesso, nel settembre del 2022, quando entra a far parte della storia viola per aver segnato un gol contro la Juventus ed essere corso a festeggiare sotto la Fiesole.

Da quasi partente, con la valigia in mano, Kouame si sta ritagliando un ruolo importante, diventando un punto di riferimento per l'allenatore viola. La sua permanenza è stata fortemente voluta dal presidente Rocco Commisso, così tutte le pretendenti sono rimaste a guardare, senza poter affondare il colpo. Ha convinto giorno dopo giorno Italiano delle sue qualità, il quale lo vede bene anche come punta centrale. Le sorprese, come scrive il Corriere dello Sport, non sono finite qui, ma intanto Firenze si gode un altro piccolo gioiello della sua squadra.