Vergogna Juventus, cori antisemiti prima del match contro la Fiorentina

Con la Firenze calcistica al centro delle polemiche nelle ultime settimane, a fare orrore sono alcuni cori che sono piovuti dal settore ospiti del Franchi prima di Fiorentina Juventus. Come spiega il Corriere Fiorentino nella sua edizione online, sta facendo il giro dei social il video girato nel settore ospiti del Franchi e messo online da un tifoso bianconero, dove la curva juventina canta a squarciagola offese contro il pubblico della Fiorentina: "Il viola è il colore che odio, sterilizziamo le donne così non ne nascono più" e poi ancora "i viola non sono italiani ma solo una massa di ebrei". Sul tema ha preso posizione anche il sindaco Dario Nardella che, con un tweet, ha chiesto con forza che persone così non entrino più allo stadio.