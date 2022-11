Fiorentina, il punto su contratti e scadenze: Bonaventura uno dei primi

Giugno 2024 una data da tenere d'occhio per la Fiorentina, perché sono ben 13 i giocatori in scadenza il 30 di quel mese. Come scrive La Nazione, è un mese assolutamente lontano, certo, ma pianificare il futuro sarà molto importante. Lo scadenziario del 2023 e molto più ristretto e per due giocatori (Gollini e Barak) riguarda i prestiti e un'eventuale prolungamento sarà legato al riscatto. Altri due giocatori in scadenza al termine della stagione sono Bonaventura e Saponara, situazioni da tenere sicuramente d'occhio con maggior attenzione. Fra i contratti che si chiuderanno, invece, nel giugno del 2024, ci sono quelli degli attaccanti Jovic e Kouamé, quelli di molti centrocampisti come Castrovilli, Duncan, Amrabat, Zurkowski e Benassi. Mentre in difesa da tenere sott'occhio la situazione di Igor, Venuti, Biraghi, Terzic e Ranieri. Decisioni che la Fiorentina non deve aspettare troppo a prendere, perché sennò c'è il rischio di entrare in una fase complicata.