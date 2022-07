Fiorentina, il piano della tournée in Austria: tre i test in programma

Il piano della Fiorentina per la tournée in Austria

Nella serata di ieri, dopo essere andato in Brasile per alcune formalità, è arrivato anche Dodò. Nella giornata odierna, Vincenzo Italiano, impegnato fino al 6 agosto con la sua Fiorentina per la tournée in Austria, potrà finalmente affrontare con il gruppo al completo la seconda fase della preparazione. Come scrive La Repubblica, sono 29 i convocati viola: esclusi Dragowski, Pulgar, Ranieri, Gori e Kokorin, rimasto a Firenze per mettersi al pari con i compagni di squadra. Nelle ultime indiscrezioni di mercato si parla di un tentativo dei viola di arrivare alla rescissione del contratto.