I conti viola: entrate e uscite del mercato targato Barone-Pradè

Partendo dagli acquisti, la Fiorentina ha speso 23,2 milioni di euro (4,5 milioni in più in caso di riscatto di Gollini). Sono arrivati: Dodò, pagato 14,5 milioni + 3,5 di bonus, Mandragora per 8,2 milioni (pagabili in tre esercizi) più un altro eventuale milione di bonus, Gollini è arrivato in prestito oneroso di 500mila euro con riscatto fissato a 8 milioni e infine Jovic, dove la Fiorentina non ha speso nessuna cifra. Mentre, per quanto riguarda le entrate, la Fiorentina ha prestato molti giovani, ceduto Ghilardi per 500mila euro ed è pronta ad incassare 4 milioni dalla cessione di Dragowski. Non bisogna dimenticare, le cifre che la Juventus deve ancora versare alla società viola per gli acquisti di Chiesa e Vlahovic. Vedremo se il mercato cambierà nuovamente questi conti.