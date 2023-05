Fiorentina, il patto per Praga: “C’è più consapevolezza”

Il potere di una sconfitta, cosi si legge nelle pagine del Corriere Dello Sport. Dopo la finale di Coppa Italia sono arrivati i complimenti e gli attestati di stima, che certamente fanno sempre piacere, ma quello che conta davvero è conquistare il trofeo. Bravo Italiano a saper ricavare delle certezze nonostante la sconfitta, e a trasformale in un patto con i suoi giocatori verso la finale di Praga. La Fiorentina adesso, di vincere la Conference League, ci crede ancora di più. Sempre con il massimo rispetto per il West Ham, consapevole che sarà nuovamente una sfida durissima, ma con una certezza in più, che, a più lunga gittata, diventerà e deve diventare la base su cui costruire la prossima stagione viola e i prossimi successi. E’ bastato rientrare negli spogliatoi a Italiano per trasmettere questo messaggio alla squadra, per raccontargli quanto fosse orgoglioso della prestazione contro un avversario più forte. Con un’altra finale alle porte, era la cosa giusta da fare: mettere insieme le certezze per un patto. "E allora andiamo a prenderci la Conference League", questa la risposta della squadra a Vincenzo Italiano. Insomma, le basi ci sono, per vedere un finale di stagione che potrebbe rimanere per sempre nella storia della Fiorentina