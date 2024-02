Fiorentina, i primi tempi stanno diventando un incubo: così non va

Nel 2024 ancora non è arrivata una vittoria in campionato e questo è un dato abbastanza eclatante, portando a dodici le gare dentro cui c’è una sola rete segnata prima dell’intervallo.

La Fiorentina non segna più nella prima frazione di gioco, anzi. La regala letteralmente agli avversari. Lo sottolinea il Corriere dello Sport che si sofferma su come la squadra viola soffra sensibilmente durante i primi 45 minuti. Nel 2024 ancora non è arrivata una vittoria in campionato e questo è un dato abbastanza eclatante, portando a dodici le gare dentro cui c’è una sola rete segnata prima dell’intervallo. La mancanza di punti passa assolutamente anche da qui. Infatti, dalla sfida contro la Salernitana del 3 dicembre a quella di Lecce, la squadra di Italiano è andata avanti nella prima frazione di gioco soltanto una volta: contro il Monza di Palladino con Beltran. Spiegazione difficile da trovare e analizzare, ma di sicuro è un difetto che sta penalizzando e molto Biraghi e compagni.