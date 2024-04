Fiorentina, i giorni della svolta. Salerno, Bergamo: cinque giorni a tutto gas

Da Salerno a Bergamo: in campionato la Fiorentina non può staccare la spina in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia

Redazione VN 20 aprile 2024 (modifica il 20 aprile 2024 | 08:44)

"Un misto di sofferenza e soddisfazione a cui la Fiorentina si è ormai abituata, specialmente in quelle notti europee. Vincenzo Italiano l’assalto al fortino ceco l’aveva preparato così, accettando anche l’ondata di critiche per la partita rinunciataria dell’andata. Ma prendere gol sarebbe stata una mezza catastrofe, e in sede d’analisi tocca anche rivalutare i novanta minuti giocati a Plzen". Così La Nazione apre le pagine dedicate ai viola, sottolineando come i viola siano concentrati sulle coppe ma senza tralasciare il campionato.