Fiorentina-Gonzalez, prove di disgelo. Intanto l’argentino si allena a Firenze

L'attaccante viola, già al lavoro a Firenze per recuperare dall'infortunio, parlerà in questi giorni con la società per chiarire il futuro

Redazione VN

L’appuntamento per provare ad avviare il disgelo tra Nico Gonzalez e la Fiorentina è fissato per l’inizio della settimana, quando la dirigenza viola riprenderà possesso degli uffici e ricomincerà a lavorare in vista della seconda parte di stagione. La volontà del club è quella di intavolare un dialogo con l’argentino, che intanto dopo aver salutato la Selección ed essere tornato a Firenze sabato mattina ha già ripreso a lavorare in solitaria al centro sportivo da ieri, in attesa di essere visitato dallo staff medico che quantificherà la durata del suo stop.

Su Gonzalez, pagato appena un anno e mezzo fa 27 milioni di euro (l’acquisto più caro della storia della Fiorentina), balla infatti una discreta fetta di futuro, che prenderà una piega in un senso o nell’altro a seconda anche della volontà di Vincenzo Italiano. Il club intanto, al di là delle frecciate, considera il classe ’98 un capitale economico, ed è per questo deciso a valutare fino in fondo l’opportunità di un divorzio dopo soli 18 mesi di convivenza solo in caso di arrivo di un'offerta che non rappresenti un bagno di sangue dal punto di vista economico. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.