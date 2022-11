Moena, il piano della Fiorentina è chiaro: rebus estate 2023

L'undicesimo ritiro della Fiorentina a Moena potrebbe saltare. Ecco il piano della società viola per il futuro, ma nel 2023...

La Nazione si sofferma sul progetto della Fiorentina in vista del ritiro estivo a Moena . Le parole di Barone sono state molto chiare: "Il ritiro potremmo farlo al Viola Park con le persone che vengono a vedere anche la città. La Roma lo fa a Trigoria e ci si può allenare anche di sera". Ciò mette molti dubbi sull'undicesimo ritiro viola a Moena.

C'è un rebus

L'idea della Fiorentina è molto, ma molto chiara. L'obiettivo è quello di svolgere il ritiro estivo all'interno del Viola Park e per poi svolgere una tournée all'estero come i grandi club. Rimane però il rebus dell'estate 2023. La Fiorentina sta aspettando di sapere i tempi precisi del Viola Park e poi decidere. Gli amministratori locali della città di Moena si sono mostrati favorevoli ad accogliere la squadra p0er un altro anno, ma ancora non ci sono stati contatti certi.