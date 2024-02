Fiorentina-Frosinone, la probabile formazione: dubbi Mandragora e Bonaventura

Torna il campo, torna la Seria A. Dopo la brutta sconfitta della Fiorentina a Lecce, che ha aperto una settimana di stress, critiche e dubbi, adesso non c'è più tempo per le discussioni. Alle 12.30, Italiano sfida il Frosinone al Franchi alla ricerca della prima vittoria del 2024. In porta ci sarà Terracciano, con Kayode e Biraghi come terzini. Nel mezzo della difesa scelte obbligate, con Milenkovic e Martinez Quarta. A centrocampo gioca anche Maxime Lopez con il ballottaggio serrato tra Mandragora e Duncan. Altro ballottaggio sulla trequarti, con Beltran che insidia Bonaventura. A destra torna Ikonè, ma soprattutto, torna titolare Nico Gonzalez. Davanti ecco l'esordio del "Gallo" Belotti.