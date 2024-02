Fiorentina, finalmente buone notizie: Arthur torna in gruppo

La buona notizia è arrivata dall’allenamento di ieri, che ha visto il ritorno in gruppo del brasiliano Arthur. Dopo giorni di stop il regista si è allenato con i compagni. Cautela che però resta d’obbligo, la Fiorentina non rischierà niente nella sua gestione fisica. Però registriamo il passo in avanti di ieri. L’unico non disponibile resta Christensen per il noto problema al ginocchio. In panchina ci saranno sempre i due baby Martinelli e Vannucchi. Il resto del gruppo sta bene. Compreso Dodo che spera in una chance per tornare in campo. Prosegue anche il recupero di Castrovilli. Sul fronte Gonzalez restano i segnali positivi dei giorni scorsi. Deciderà con Italiano il suo impiego. In attacco crescono le quotazioni di Belotti per una maglia dal primo minuto: non è esclusa la coesistenza con Beltran. Lo riporta La Nazione.