Fiorentina Femminile: ora comincia il bello. Venerdì inizia la poule scudetto

Tornano ad accendersi i riflettori sul calcio femminile. Il Tirreno analizza oggi la poule scudetto della Serie A Femminile 2022/23 [LEGGI], guardando agli impegni della Fiorentina Femminile di coach Patrizia Panico. Le gigliate, infatti, terminata la prima parte di stagione da quinte in classifica a pari merito col Milan, si troveranno subito di fronte l'ostacolo più alto da saltare, ovvero la Roma, prima della classe con 48 punti, 8 in più sulla Juventus seconda e addirittura 14 sulle viola. Sarà uno scontro in salita, ma anche l'occasione giusta per provare a prendersi una "rivincita" dopo i due ko incassati al termine della regular season (2-1, all'andata in trasferta e addirittura 7-1 in casa). Determinante, in questo senso potrà essere la spinta del pubblico. Per accedere agli impianti del Torrini di Sesto Fiorentino, che in questa stagione ha fatto da teatro alle gare interne della Fiorentina, basterà acquistare il tagliando al botteghino dello stadio venerdì, a partire dalle 17. La gara sarà comunque visibile su Tim Vision (fischio d'inizio alle 18), così come si potrà seguire la cronaca sui canali social della Fiorentina femminile. Il gruppo, secondo quanto scrive il quotidiano, è sereno e al tempo stesso determinato: l'ultimo successo, in amichevole, contro il Sassuolo (reti di Erzen e Kajan) si è trasformato in un ulteriore detonatore di entusiasmo.