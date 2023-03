Fiorentina Femminile, vittoria in amichevole contro il Sassuolo

Vittoria in amichevole per la Fiorentina Femminile di Patrizia Panico, che ha superato per 2-1 il Sassuolo. Viola avanti al 12' con Erzen su assist di Longo. A inizio ripresa (50') il pari neroverde di Jane. A pochi minuti dal fischio finale (84') il gol della vittoria firmato Kajan. Per le gigliate un buon test in vista della poule scudetto, dove affronterà Roma, Juventus, Milan e Inter. Venerdì 17 infatti a Sesto Fiorentino arriverà la capolista Roma per la prima gara della seconda fase della stagione (calcio di inizio ore 18.00). La formazione viola: Baldi, Tortelli (C), Agard, Tucceri Cimini, Breitner, Parisi, Erzen, Johannsdottir, Boquete, Zamanian, Longo. A disposizione: Schroffenegger, Jackmon, Cafferata, Catena, Kajan, Hammarlund, Mijatovic, Severini, Vitale, Russo.