Fiorentina Femminile: le ragazze scaldano i motori in vista del Parma

Le ragazze della Fiorentina femminile scaldano i motori in vista della prossima amichevole con il Parma, fissata per giovedì prossimo

La Fiorentina Femminile continua a lavorare all’interno del Viola Park. Come scrive La Nazione, la squadra di mister De La Fuente da qualche giorno frequenta il padiglione a lei dedicato dopo aver iniziato la preparazione al centro sportivo ‘Davide Astori’ ed averla proseguita a Tirrenia. Una grande emozione per le ragazze che non hanno mai avuto niente di simile per allenarsi. Dopo il 3-0 alla Ternana, la Fiorentina lavora in vista dei prossimi. Amichevole fissata giovedì prossimo contro il Parma (ore 17.30 a Salsomaggiore Terme, ingresso libero), poi quella contro la Roma di mercoledì 30 agosto (a porte chiuse). Da lì inizierà la volata finale verso l’inizio della stagione. Il 16 settembre a Firenze arriverà il Sassuolo per la prima di campionato.