Il Corriere dello Sport analizza quello che definisce “il tandem della speranza”. Ribery e Kokorin sono accomunati dalla fame di riscatto: Franck, dopo il forfait con l’Inter, Sasha per la rinascita fuori dai confini della madre patria Russia. FR7 vuole ricominciare da dove si era fermato, a Torino. Ieri ha svolto lavoro personalizzato, in attesa di essere rivalutato martedì. La Fiorentina spera di avere il francese a disposizione contro la Samp. Il quotidiano ripercorre l’avventura di Ribery alla Fiorentina: 39 presenze, condite da 4 reti. Oltre ad aver messo lo zampino in altri 8 centri, tra assist e rigori procurati. Prima di pensare al proprio contratto, vuol salire nuovamente in cattedra, a dispetto dei 38 anni che festeggerà ad aprile.

Sasha Kokorin, dopo il debutto in viola, ha bisogno di ritrovare la condizione migliore. Tornato in campo a quasi 70 giorni dall’ultima volta, era il 29 novembre. Giorno dell’ultima presenza e dell’ultima rete con la maglia dello Spartak Mosca. Deve imparare a conoscere il campionato italiano, alla prima esperienza al di fuori della Premier Liga russa. Per il Cor.Sport lo spinge un sogno gigantesco: trascinare la Fiorentina con gol e assist per sancire la propria rinascita definitiva. E scrollarsi di dosso l’etichetta di “bad boy”.