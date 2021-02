Callejon è un mistero, non funge neanche da arma a gara in corso. E adesso?

74 minuti col Napoli, poi zero in tre partite. Josè Callejon è fuori dalle logiche di campo della Fiorentina, nonostante sia rimasto a Firenze a fronte delle offerte ricevute a gennaio. Il suo ruolo di esterno alto lo relega gioco forza ad arma a gara in corso, ma anche così Prandelli sembra preferire altro, ad esempio Kouamé e, aspettando la forma migliore, Kokorin. Unico squillo dell’esperienza viola dello spagnolo, fino ad oggi, il passaggio per il gol decisivo di Vlahovic contro il Cagliari. Lo scrive La Nazione.

Vlahovic e il rinnovo: tra precedenti e una buona notizia