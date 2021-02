Shalimov su Kokorin: “Gli manca la forma, non è pronto: capitelo e non criticatelo”

L’ex centrocampista dell’inter Igor Shalimov è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare, tra le altre cose, l’esordio in maglia viola del neo-arrivato e connazionale Kokorin: “Ho visto la partita, volevo vedere Kokorin, per me era importante vederlo in campo. Allo Spartak ha avuto problemi tattici, lo facevano giocare o da punta o da dieci, e il modo di giocare della squadra non era adatto a lui. Lui è l’ideale per una squadra che gioca con tre attaccanti, ma il problema adesso è che non è in forma, dovete capirlo. Deve tornare in forma fisicamente, ieri è entrato e non ha fatto vedere niente, perché non è pronto. Su Kokorin dovete andare tranquilli, e non criticarlo tanto; ieri non mi aspettavo niente, ci vuole tempo e non poco”.

LEGGI ANCHE: Le pagelle del giorno dopo: stavolta Vlahovic stecca, Prandelli fra il 5 e il 6. Splende il Viola Park