Le pagelle del giorno dopo: stavolta Vlahovic stecca, Prandelli fra il 5 e il 6. Splende il Viola Park

10 alla nascita del Nuovo Centro Sportivo. Sarà un orgoglio per tutti noi. Speriamo di veder nascere in questa fantastica struttura i nuovi Baggio, Chiesa, Castrovill. Ora però serve una Fiorentina all’altezza di questa casa viola.

9 a Rocco che quando promette, mantiene. Il Nuovo Centro Sportivo costerà più di 80 milioni ed è il più bello d’Italia. Chi avanza dubbi sulla serietà del progetto di Commisso è smentito dai fatti.

8 a Dragowski . Senza il barbuto portiere polacco la Fiorentina sarebbe in piena zona retrocessione. Eppure c’è ancora qualcuno che non è convinto della bravura di Drago.

7 a Quarta che diventerà un grande difensore. Del resto, per lui garantisce Passarella.

6 a Prandelli, ha cucinato con quello che ha in frigorifero. Poco per affrontare una squadra come l’Inter.

5 a Prandelli che si ostina a dare fiducia a Eysseric.

4 a Vlahovic che farebbe bene a firmare subito il nuovo contratto. Il talento serbo non sarebbe titolare nelle prime otto squadre di Serie A. Non potrebbe trovare un posto migliore per crescere di Firenze. E della Fiorentina.

3 ai quattro mesi di noia che ci aspettano .

2 alla tristezza che mi ha fatto Borja . Lui è un grande uomo ma l’età passa per tutti. Spero che capisca quando è arrivato il momento di dire basta e diventare magari un uomo immagine nel Mondo della Fiorentina.