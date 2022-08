Fiorentina, Europa fortunata: sorteggio indolore. Si comincia

Adesso è davvero tutto pronto per l'avventura europea della Fiorentina di Italiano. Come riportato dalla Nazione, i Viola affronteranno squadre abbordabili che non richiederanno grande impegno. Basaksehir di Istanbul, l’Heart di Edimburgo e l’RFS di Riga sono le squadre che verranno affrontate dalla Fiorentina, forse tutte e tre inferiori al Twente. Oggi l'uscita dei calendari, poi, l'avventura europea potrà finalmente iniziare.(VEDI I GIRONI COMPLETI)